Biedronka sprzedaje aparat za 119 zł. A to nie wszystko

Zbliża się Dzień Dziecka. Z tej okazji w Biedronce będzie można kupić tanią elektronikę marki Hykker, która może być idealnym prezentem dla naszych pociech, ale nie tylko.

Cyfrowy aparat fotograficzny Hykker

Cyfrowy aparat fotograficzny marki Hykker pozwala uchwycić chwile widziane oczami dziecka. Jest mały i kompaktowy, więc na pewno zmieści się w małych rączkach. Dla większego komfortu noszenia został wyposażony w pasek do zawieszenia aparatu, więc zawsze można go mieć przy sobie. Dodatkowo ma zdejmowaną silikonową nakładkę w kształcie myszki, żeby zamortyzować ryzyko uszkodzenia aparatu podczas dziecięcych zabaw.

Chociaż aparat jest mały i niepozorny, to robi zdjęcia i nagrywa filmy w jakości FullHD, ma też ramki do zdjęć, a nawet gry. Można nim zagrać między innymi w Snake'a, Push the box, Labirynt czy 2048. Do wyboru są 4 ramki oraz możliwość wykonywania zdjęć w czarni i bieli, sepii oraz z efektem negatywu. Można z niego również odtwarzać muzykę oraz przeglądać filmy i zdjęcia. Będzie idealny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do rozwijania pierwszych pasji. Do aparatu dołączona jest karta pamięci microSD o pojemności 1 GB, aby później można było wspólnie oglądać efekty w postaci zdjęć. W zestawie znalazł się także przewód USB do ładowania.

Drukarka termiczna Hykker

Do kompletu z cyfrowym aparatem fotograficznym przyda się drukarka termiczna marki Hykker. To przenośne urządzenie do szybkiego drukowania ulubionych zdjęć, obrazków czy nawet list zakupowych. Urządzenie łączy się z aplikacją iPrint w telefonie lub tablecie. Dostępna jest zarówno na system Android, jak i na iOS. Po udanym połączeniu pod nazwą urządzenia wyświetli się komunikat Podłączony i dioda stanu na obudowie urządzenia będzie świecić się światłem ciągłym na niebiesko. Wtedy wiadomo, że drukarka jest gotowa do działania.

Drukarka oferuje szereg możliwości, ponieważ można z niej drukować zdjęcia, grafiki szablonów, notatek, list zadań lub etykiet. Po wprowadzeniu własnego tekstu, urządzenie je rozpoznaje i również może je dla nas wydrukować. To samo w przypadku dokumentów, stron internetowych oraz banerów. Ten gadżet nie jest tylko zabawką dla dzieci, ale również może ułatwić życie wielu dorosłym. Dzięki lekkości i kompaktowemu rozmiarowi zawsze można mieć ją przy sobie, zmieści się w torebce, a nawet w kieszeni. W zestawie do drukarki dołączono dwie rolki papieru termicznego oraz przewód USB do ładowania.

Długopis 3D Hykker

Ostatnie urządzenie to długopis 3D marki Hykker, czyli bezprzewodowe urządzenie do przestrzennego budowania elementów nie tylko dla dzieci. Zabawę mogą czerpać z tego również dorośli. Do zestawu dołączono książkę z przykładowymi wzorami, ale tworzenie w 3D jest nieograniczone. Jak zapewnia producent, długopis jest w pełni bezpieczny, ponieważ temperatura topienia filamentu PCL (czyli koloru) jest niska. W sumie aż taka niska nie jest, bo wynosi od 65 do 90 stopni Celsjusza.

Produkt jest w pełni bezprzewodowy, a dzięki lekkości i wygodnemu wyprofilowaniu z łatwością się go obsługuje. Urządzenie pozwala na 2 prędkości podawania filamentu.

Do zestawu dołączono 10 różnych kolorów – po 5 metrów każdy, stojak na długopis oraz przewód USB do ładowania.

Dostępność i cena

Wymienione powyżej produkty marki Hykker będą oferowane w sklepach sieci Biedronka od 25 maja 2023 roku do wyczerpania zapasów. Cena wynosi 119 zł za sztukę.

Urządzenia przeszły pozytywną weryfikację trwałości, funkcjonalności i łatwości obsługi niezależnej instytucji badawczej DEKRA, uzyskując jej certyfikat.

