Bezportowy iPhone legalny w UE. Apple dostaje zielone światło

Unijna dyrektywa o wspólnym standardzie ładowania

Kluczowe jest jednak to, że przepisy te odnoszą się wyłącznie do urządzeń wyposażonych w przewodowy port ładowania . Jeśli urządzenie nie posiada takiego portu i korzysta wyłącznie z technologii bezprzewodowego ładowania, nie podlega obowiązkowi stosowania USB-C.

Unijne stanowisko w sprawie bezportowych smartfonów

Przedstawicielka Komisji Europejskiej, Federica Miccoli, potwierdziła, że smartfony pozbawione portu ładowania przewodowego nie muszą spełniać wymogu stosowania USB-C. Unijne prawo mówi jedynie, że jeśli urządzenie posiada port przewodowy, to musi on być zgodny z przyjętym standardem, czyli USB-C. Oznacza to, że Apple może wprowadzić na rynek iPhone’a bez żadnych portów, nie naruszając przepisów obowiązujących w UE.