Bananowa alternatywa dla Raspberry Pi z lepszą specyfikacją

Banana Pi próbuje skorzystać na problemach Raspberry Pi. Do sprzedaży trafiła właśnie nowa wersja mikrokontrolera z SoC RP2040.

Raspberry Pi to jedne z najpopularniejszych na świecie komputerów jednopłytkowych, tak zwanych SBC. Ich mocną stroną jest mały rozmiar, spore możliwości, ogromna i pomocna społeczność oraz teoretycznie niska cena. To ostatnie jednak niestety nie do końca jest prawdą w ostatnich miesiącach.

Nowe Banana Pi Pico oferuje USB C i kontroler RGB LED

Popyt na "malinki" jest zdecydowanie większy od podaży, a sytuacja ta ma trwać przynajmniej do drugiej połowy 2023 roku. Tym samym próżno szukać ich w sklepach, a jeśli już się pojawiają to w zawyżonych cenach. To jednak jest idealna sytuacja dla konkurencyjnych firm. Dzisiaj będzie mowa o Banana Pi.

Seria mikrokontrolerów Banana Pi Pico rozszerzona została o kolejny model. Tym razem mowa o BPI-Pico-RP2040, który podobnie jak oryginał korzysta z SoC RP2040 opartego na dwóch rdzenia ARM Cortex M0+ z taktowaniem 133 MHz, 264 KB pamięci SRAM oraz 2 MB wewnętrznej pamięci Flash.

"Banan" jednak nie jest zwykłą kopią i ma kilka usprawnień. Po pierwsze korzysta z nowszego USB typu C, zamiast starego Micro USB. Dodatkowo dostajemy tutaj kontroler RGB w postaci WS2812B i 4-pinowe złącze I2C zamiast 3-pinowego wyprowadzenia do debugowania.

Oprócz tego nowe Banan Pi Pico ma niemal identyczną specyfikację do Raspberry Pi Pico. Warto jednak zauważyć, że "Banan" jest nieco dłuższy - 56 x 21 vs. 51 x 21 milimetrów.

Oficjalnie do programowania możemy używać MicroPython i Arduino. Jednak jako, że użyty SoC to RP2040 to w grę wchodzi też TinyGo, Rust czy CircuitPython.

BPI-Pico-RP2040 można już kupić na Aliexpress. Sugerowana cena to 6,58 USD (ale aktualnie jest przecena na 5,26 USD). To nieco drożej niż za oryginał. Zwłaszcza, że trzeba jeszcze zapłacić drugie tyle za przesyłkę. Osoby potrzebujące większej wydajności i WiFi oraz Bluetooth mogą pomyśleć o modelu BPI-PicoW-S3.

