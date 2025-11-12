Było 150 zł, jest 100 zł - Media Expert zaskoczył promocją
Zbliża się koniec roku i to widać, bo promocje są coraz lepsze.
Porządne słuchawki z ANC w okolicach 100 zł to wciąż jest prawdziwy rarytas. Tu natomiast mamy poważną wartość dodaną w postaci etui. To nie tylko potrafi naładować słuchawki do siedmiu razy, ale oferuje także dotykowy wyświetlacz. Dzięki niemu możemy zmieniać ustawienia słuchawek oraz znaleźć je jak się zgubią, np. wypadną z ucha podczas biegania. Ma ono nawet funkcje latarki.
AWEI T56 ANC
Najważniejsze są jednak same słuchawki. Te są konstrukcją dokanałową i oferują aktywną redukcję szumów, czyli ANC. Ich wbudowana bateria pozwala natomiast do 5 godzin słuchania muzyki. Mowa więc o wyniku podobnym, jak w przypadku AirPodsów. A wszystko to za 99,99 zł, co jest niesamowitą wręcz ofertą, biorąc pod uwagę, że pierwotna cena wynosiła 249,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.