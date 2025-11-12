Było 150 zł, jest 100 zł - Media Expert zaskoczył promocją

Porządne słuchawki z ANC w okolicach 100 zł to wciąż jest prawdziwy rarytas. Tu natomiast mamy poważną wartość dodaną w postaci etui. To nie tylko potrafi naładować słuchawki do siedmiu razy, ale oferuje także dotykowy wyświetlacz. Dzięki niemu możemy zmieniać ustawienia słuchawek oraz znaleźć je jak się zgubią, np. wypadną z ucha podczas biegania. Ma ono nawet funkcje latarki.

AWEI T56 ANC

Najważniejsze są jednak same słuchawki. Te są konstrukcją dokanałową i oferują aktywną redukcję szumów, czyli ANC. Ich wbudowana bateria pozwala natomiast do 5 godzin słuchania muzyki. Mowa więc o wyniku podobnym, jak w przypadku AirPodsów. A wszystko to za 99,99 zł, co jest niesamowitą wręcz ofertą, biorąc pod uwagę, że pierwotna cena wynosiła 249,99 zł.