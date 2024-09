ASUS Zenbook S 14 debiutuje w Polsce. Będą go zazdrościć

ASUS wprowadza do Polski nowego laptopa z kategorii AI PC. Mowa o modelu Zenbook S 14 (UX5406), który charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami.

Ten rok ma należeć do tzw. AI PC, czyli nowych laptopów, korzystających w pełni z możliwości sztucznej inteligencji Copilot+. Jednym z najnowszych przedstawicieli tej serii jest ASUS Zenbook S 14 (UX5406), który właśnie debiutuje w Polsce.

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) debiutuje w Polsce

ASUS twierdzi, że nowy Zenbook S 14 to jeden z najsmuklejszych i najbardziej poręcznych, 14-calowych laptopów na rynku. Znajduje to potwierdzenie w danych, bo dzięki zaawansowanej technologii obróbki CNC udało się ograniczyć jego grubość do zaledwie 1,1 cm. Pomimo tak małych rozmiarów, laptop mieści w sobie całkiem wydajne podzespoły.

Sercem urządzenia jest procesor Intel Core Ultra 9 (Series 2) z technologią AI, wspierany przez układ graficzny Intel Arc, oferujący do 48 TOPS mocy NPU. Do tego dochodzą: maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X, szybki dysk SSD PCIe 3.0 o pojemności 1 TB oraz bateria o pojemności 72 Wh, która ma zapewniać całodniową pracę na jednym ładowaniu.

Jeśli chodzi o ekran, to mamy tutaj matrycę OLED ASUS Lumina o rozdzielczości 3K i odświeżaniu 120 Hz. Ma on certyfikaty Pantone Validated oraz DisplayHDR True Black 500. Ekran oferuje także pełne, 100% pokrycie palety barw DCI-P3, więc doskonale sprawdzi się w rękach profesjonalistów, dla których bardzo ważne jest odpowiednie odwzorowanie kolorów.

Zenbook S 14 oferuje pełny zestaw portów I/O, w tym dwa złącza Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 oraz gniazdo audio combo jack. Nie brakuje też WiFi 7, czterogłośnikowego zestawu audio z certyfikatem Harman Kardon i obsługą Dolby Atmos, a także powiększonego touchpada w formacie 16:10.

Zenbook S 14 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 6999 zł. Jeszcze dzisiaj będziecie mogli przeczytać o nim na Telepolis.pl.

