Asus potwierdza - płyty się palą. Jakich partii dotyczy problem?

Asus potwierdził problem z płytami głównymi ROG Maximus Z690 Hero. Producent wie też, której partii dokładnie dotyczą.

Zaledwie wczoraj pisałem o problemach z płytami głównymi Asus ROG Maximus Z690 Hero, w których potrafią stopić się elementy w okolicach banków pamięci. Podejrzenie padło na odwrotnie zamontowany kondensator, ale jeszcze wtedy nie mieliśmy co do tego pewności. Dzisiaj już mamy.

Płyty Asusa palą się przez kondensator

Asus potwierdził problem z płytami ROG Maximus Z690 Hero. Producent przyznał, że wynikają one ze źle zamontowanego (odwrotnie) kondensatora, przez co połączone z nim elementy uzyskują zbyt wysokie temperatury i finalnie mogą się spalić. To prowadzi też do wyświetlania kodu błędu 53.

Firmie udało się zlokalizować felerną partię. Problem dotyczy modeli wyprodukowanych w 2021 roku, które mają numer partii 90MB18E0-MVAAY0. Z kolei numer seryjny musi zaczynać się od liter MA, MB lub MC. Jeśli zakupiliście płytę Asus ROG Maximus Z690 Hero, to możecie to sprawdzić na odwrocie pudełka.

W przyszłości będziemy kontynuować dokładną inspekcję u naszych dostawców i klientów w celu zidentyfikowania wszystkich dostępnych na rynku płyt głównych ROG Maximus Z690 Hero, których dotyczy problem. Będziemy też współpracować z odpowiednimi agencjami rządowymi nad programem wymiany.

- poinformowała firma Asus.

