Asus ma nowy rekord. 610 Hz i narzekać możesz już tylko na refleks

Asus ROG Strix XG248Q5G-P - najszybszy monitor na rynku

ROG Strix XG248Q5G-P to 24,1-calowy monitor dla elitarnych graczy e-sportowych, którzy wymagają absolutnej precyzji i szybkości. Dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 610 Hz oraz zaawansowanym funkcjom AI, Asus ustanawia nowy standard w technologii gamingowej. Cena urządzenia wynosi 7 999 juanów (około 4126 zł), co czyni go produktem skierowanym do najbardziej wymagających graczy.