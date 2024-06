Wyjątkowa karta Radeon RX 7900 XTX. Jedyny taki model na świecie

Na targach Computex 2024 firma AsRock pokazała nietypowy model karty graficznej Radeon RX 7900 XTX. Można powiedzieć, że to wersja jedyna w swoim rodzaju.

Firma AsRock stworzyła nietypową kartę graficzną Radeon RX 7900 XTX. Ta co prawda nie powstała z myślą o graczach, ale nie zmienia to faktu, że to bardzo ciekawa konstrukcja, która zasługuje na wspomnienie. Co konkretnie ją wyróżnia?

Wyjątkowy Radeon RX 7900 XTX

Karta wyróżnia się kilkoma kwestiami. Pierwszą jest złącze zasilania. Wiadomo, że AMD nie poszło śladem NVIDII i w swoich modelach nadal stosuje tradycyjne, 8-pinowe wtyczki PCIe. Tymczasem w tym modelu firma AsRock zastosowała nowe, 16-pinowe złącze 12V-2x6 w najnowszej wersji H++. Już samo to czyni ten model wyjątkowym.

Poza tym jest to prawdopodobnie jedyny model RX 7900 XTX, który jest chłodzony powietrzem, a zajmuje tylko 2 sloty w obudowie komputera. To dlatego, że karta została stworzona z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, gdzie obok siebie ma się znajdować kilka egzemplarzy GPU. Z tego też powodu zastosowano chłodzenie, które ma ze sobą współgrać w przypadku 3-4 upchanych obok siebie kart.

Poza tym specyfikacja karty jest standardowa, co oznacza między inny pamięci GDDR6 20 Gbps czy też referencyjne taktowanie na poziomie 2270 MHz.

Zobacz: Kiedy kupimy nowe, desktopowe procesory Intela? Jest odpowiedź

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, TechPowerUp

Źródło tekstu: TechPowerUp