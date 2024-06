Kiedy kupimy nowe, desktopowe procesory Intela? Jest odpowiedź

Kiedy do sklepów trafią nowe, desktopowe procesory Intela z serii Arrow Lake? Najnowsze plotki zdradzają miesiąc, w którym ma się to stać.

Na targach Computex 2024 Intel co prawda zaprezentował nową serię procesorów, ale były to układy mobilne (do laptopów) oraz serwerowe. Tymczasem wielu użytkowników najbardziej interesują konstrukcje desktopowe z serii Arrow Lake. Kiedy one trafią na sklepowe półki?

Premiera procesorów Intel Arrow Lake

Do tej pory wiedzieliśmy, że nowe procesory z serii Arrow Lake zadebiutują jeszcze w tym roku, ale brakowało bardziej konkretnych ram czasowych. Tymczasem najnowsze plotki sugerują, że układy trafią do sklepów w październiku, czyli raptem za 4 miesiące. To dla Niebieskich niezwykle ważna premiera, ponieważ wprowadza kilka istotnych zmian.

A co się zmieni? Przede wszystkim nazwy. Nowe procesory to np. Intel Core Ultra 9 285K. Poza tym układy będą pozbawione techniki Hyper-Threading, co oznacza, że tyle, ile będą miały rdzeni, tyle wątków obsłużą. Będą też obsługiwać tylko i wyłącznie pamięci DDR5, więc DDR4 w końcu odchodzi do lamusa.

Poza tym wykorzystają one nowe rdzenie Lione Cove-P, które mają przynieść około 14-procentowy wzrost IPC oraz Skymont-E, które mają być aż o 68 proc. wydajniejsze od poprzedniej generacji. Jednocześnie CPU mają być zauważalnie chłodniejsze od 14. generacji Core, chociaż to ma być osiągnięte głównie za sprawą niższych taktowań, np. najmocniejszy model Core Ultra 9 285K ma dobijać do 5,5 GHz, gdzie Core i9-14900K osiągał do 6,0 GHz.

Warto jednak dodać, że mowa o sklepowej premierze. Prezentacja nowych układów ma się odbyć pod koniec września.

