Apple zrobi hybrydę iPada i MacBooka. Pomoże LG

LG szykuje składane wyświetlacze dla HP i Apple'a. Ich składane laptopy zobaczymy już niedługo. Najpierw będzie HP.

LG wycofał się co prawda z rynku smartfonów, ale nie znaczy to, że zniknął z TELEPOLIS.PL. Informowaliśmy ostatnio o nowych laptopach z serii LG Gram. Teraz znowu mamy wiadomość ze świata laptopów, ale niekoniecznie LG.

Koreańska marka w tym roku zaprezentował podczas targów CES składany wyświetlacz OLED o przekątnej 17 cali. Teraz okazuje się, że laptopy z elastycznym ekranem zamierza mieć HP, a coś podobnego szykuje Apple. Laptop HP ma się pojawić jeszcze w tym roku.

LG szykuje składane wyświetlacze dla Apple'a i HP

Apple to niestety o wiele dłuższa perspektywa, ale marka z Cupertino odbyła już potrzebne rozmowy z Koreańczykami. Nie jest to pierwszy raz, kiedy LG dostarczy wyświetlacze Apple'owi. Sam Apple wreszcie zamierza dołączyć do walki o rynek zginanych telefonów. Stanie się to już w przyszłym roku. Swoista hybryda iPada i Macbooka pewnie będzie następna w kolejce.

LG wyprodukował już 20 tysięcy takich składanych wyświetlaczy dla Lenovo. Chińska marka ma laptopa Lenovo ThinkPad X1 Fold, który w formie rozłożonej ma 13,3 cala, a złożonej 6,2 cala. Dla HP LG szykuje 10 tysięcy wyświetlaczy. Amerykanie szykują urządzenie z 17 calami w wariancie rozłożonym i 11 calami w wersji złożonej.

Źródło zdjęć: lg

Źródło tekstu: thelec, wł