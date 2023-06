Cena Apple Vision Pro zwala z nóg. Dobrze, że powstaje tańsza wersja

Cena za gogle Apple Vision Pro jest kosmiczna. Na szczęście firma z Cupertino pracuje już nad nową, tańszą wersją.

Apple tydzień oficjalnie zaprezentował gogle wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości o nazwie Vision Pro. Ma to być najbardziej zaawansowane i najmocniejsze urządzenie tego typu na rynku. Jednocześnie będzie też prawdopodobnie najdroższe. Na szczęście firma z Cupertino ma już pracować nad tańszą wersją.

Tańsza wersja Apple Vision Pro

Nie ma co ukrywać, cena 3499 dolarów za gogle Apple Vision Pro jest kosmiczna. To według aktualnego kursu prawie 14500 zł, a po dodaniu 23 proc. podatku VAT robi się z tego niemal 18000 zł. Sporo. Niewiele będzie osób, które będą mogły sobie pozwolić na zakup nowego urządzenia.

Jednak prawda jest taka, że Apple Vision Pro to nie jest do końca sprzęt na rynek konsumencki. To dopiero pierwsza wersja o dość ograniczonej dostępności, która ma przede wszystkim posłużyć twórcom aplikacji. Tańsza, bardziej konsumencka wersja ma zadebiutować dopiero w 2025 roku, a tak przynajmniej wynika z plotek.

Skoro nowe gogle nazywają się Apple Vision Pro, to tańsza wersja to prawdopodobnie Apple Vision. Na razie nic nie wiemy na ich temat, poza ewentualną datą premiery w 2025 roku. Tajemnicą pozostaje też ewentualna cena.

Natomiast możemy oczekiwać, że będą korzystać ze słabszego układu, będą miały gorsze ekrany (zamiast OLED-ów 4K) czy też mniej kamer i czujników. Możliwe jest też zrezygnowanie ze zintegrowanych słuchawek na rzecz obsługi AirPodsów, ale to wszystko tylko przypuszczenia.

Poza tym Apple ma już pracować nad drugą wersją Apple Vision Pro, która ma mieć szybszy procesor.

