Apple pracuje nad tanim MacBookiem. Tak, dobrze przeczytałeś

Apple raczej nie kojarzymy z tanimi urządzeniami. Chociaż firma z Cupertino eksperymentowała z kilkoma sprzętami (np. iPhone SE), które miały trochę niższe ceny, to nadal trzeba było zostawić za nie sporą sumkę. Inaczej ma być w przypadku najnowszego MacBooka, który rzeczywiście ma być tani, a tak przynajmniej wynika z plotek.

Apple pracuje nad tanim MacBookiem

Informacja co prawda nie jest oficjalna, ale pochodzi z wiarygodnego źródła. W Apple podobno trwają dyskusje nad stworzeniem taniego laptopa z serii MacBook, który miałby być skierowany na rynek edukacyjny i konkurować między innymi z Chromebookami. Nie wiadomo, czy prace nad urządzeniem już się rozpoczęły, ale komputer miałby trafić do sprzedaży najwcześniej w drugiej połowie 2024 roku.

Najważniejsze pytanie brzmi — jak tani byłby taki MacBook? Jeśli mowa o rywalizacji z Chromebookami to musiałby on kosztować dużo poniżej 1000 dolarów. Zapewne mowa o poziomie nawet 400-500 dolarów, w którym firma z Cupertino do tej pory nie tylko nie była obecna, ale nawet nie była temu bliska.

Takie doniesienia mogą tym bardziej dziwić, że jeszcze kilka lat temu kluczowi pracownicy Apple wręcz wyśmiewali tanie laptopy z systemem Google'a. W 2019 roku wiceprezes ds. marketingu Phil Schiller powiedział, że uczniowie korzystający z tanich Chromebooków nie odniosą sukcesu. Z kolei Tim Cook, zapytany o tańsze sprzęty, powiedział, że Apple nie działa w biznesie śmieciowym, a Chromebooki określił mianem maszyn testowych.

Z drugiej strony Chromebooki cieszą się w USA dużą popularnością. W czasach pandemii ich sprzedaż dobijała do kilkunastu milionów urządzeń rocznie, a to już rynek, nad którym warto się pochylić. Co prawda teraz zainteresowanie spadło, ale nadal jest wysokie. To najwyraźniej przekonało Apple, aby rozpocząć rywalizację z tego typu urządzeniami.

Źródło zdjęć: Nanain / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ExtremeTech