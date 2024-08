Apple zmienia ważny projekt. Na premierę jeszcze poczekamy

W kategorii urządzeń składanych Apple jest daleko za konkurencją. Tego typu smartfony od kilku lat ma w swojej ofercie Samsung, a z czasem dołączyły do niego także inne marki jak Xiaomi, Motorola, Oppo czy Honor. Jednak firma z Cupertino planuje urządzenia ze składanymi ekranami. Pierwszym sprzętem w portfolio prawdopodobnie nie będzie smartfona, a laptop.

Plotki na temat składanego MacBooka krążą już od jakiegoś czasu. Apple miał pracować nad modelem, który po rozłożeniu oferowałby ekran o przekątnej 20,3 cali. Takie informacje przekazywał znany i ceniony w branży analityk Ming-Chi Kuo. Jednak teraz przekazał on, że firma z Cupertino zrezygnowała z tego projektu. No może nie całkowicie zrezygnowała, ale przejdzie on spore zmiany.

Przede wszystkim składany MacBook ma się zmniejszyć. Zamiast 20,3-calowego ekranu ma on mieć wyświetlacz o przekątnej 18,8 cala. Ming-Chi Kuo nie wytłumaczył, skąd taka zmiana, ale prawdopodobnie wynika ona z problemów natury technicznej. W związku z tym inżynierowie potrzebują też więcej czas na dopracowanie laptopa, więc ten ma trafić do sprzedaży dopiero za kilka lat. Analityk wspomina o końcówce 2027 lub początku 2028 roku. Wtedy miałaby ruszyć produkcja. Wcześniej mówiło się o pierwszej połowie 2026 roku.

Foldable MacBook survey update - mass production delayed significantly

1. Final display size spec confirmed at 18.8 inches. Apple has canceled the 20.25-inch design.

2. Due to technical challenges with the display and mechanical, the assembly mass production schedule has been… https://t.co/mPviHVeK0x