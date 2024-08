Apple pracuje nad składanym iPhonem. Wiemy, kiedy ma zadebiutować

Apple, chociaż jest opóźniony względem konkurencji, to nie rezygnuje z segmentu urządzeń składanych. Firma z Cupertino pracuje nad dwoma sprzętami tego typu.

Rynek urządzeń składanych z roku na rok staje się coraz większy. Chociaż niekwestionowanym liderem jest tutaj Samsung, który zaprezentował już kilka generacji Flipów i Foldów, to konkurencja nie śpi. Swoje trzy grosze niedługo zamierza też dorzucić Apple.

Apple szykuje składane urządzenia

Pojawia się coraz więcej plotek na temat prac Apple nad nowymi urządzeniami składanymi. Firma z Cupertino ma szykować aż dwa tego typu sprzętu. Jednym z nich ma być nowa wersja iPhone'a, co akurat wydaje się dość oczywistym krokiem. Drugie urządzenie to coś w rodzaju hybrydy iPada i MacBooka z 18,8-calowym ekranem.

Rynkowy analityk Jeff Pu, który specjalizuje się w rynku mobilnym, jest zdania, że w pierwszej kolejności do sprzedaży trafi wspominana hybryda tabletu z laptopem. Ma to nastąpić w pierwszym kwartale 2026 roku, więc chwilę przyjdzie nam jeszcze na to poczekać. Z kolei składany iPhone ma zagościć na sklepowych półkach pod koniec 2026 roku, razem z iPhone'ami 17, które będą miały premierę w tym samym momencie.

Do tego czasu wiele może się jeszcze zmienić. Jednak ostatnio pojawiły się informacje, według których Apple podpisało kontrakt na dostawę ekranów do składanych iPhone'ów, więc szansa na tego typu urządzenie zdecydowanie wzrosła.

