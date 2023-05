Apple chce zarabiać krocie na goglach AR. Marża robi wrażenie

W czerwcu Apple ma zaprezentować gogle rozszerzonej rzeczywistości o nazwie Reality Pro. Z doniesień wynika, że firma z Cupertino chce na nich zarabiać krocie.

Plotki sugerują, że gogle wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości o nazwie Apple Reality Pro będą kosztować około 3000 dolarów. Po przeliczeniu i dodaniu 23 proc. podatku dawałoby to w Polsce kwotę ponad 15500 zł. Jeśli kwota jest prawdziwa, to okazuje się, że firma z Cupertino narzuci dużą marżę na ten produkt.

Cena Apple Reality Pro

Z Chin docierają do nas informacje na temat prawdopodobnej specyfikacji gogli Apple Reality Pro. Na ich podstawie serwis XRDailyNews oszacował, ile może kosztować złożenie urządzenia. Według ich wyliczeń każdy egzemplarz to około 1500-1600 dolarów w podzespołach. Najdroższym elementem mają być panele OLED w cenie około 350 dolarów każdy.

Jeśli wyliczenia są chociaż przybliżone, a cena gogli rzeczywiście wyniesie 3000 dolarów, to oznaczałoby to, że Apple chce mieć aż 100 proc. marży na tym produkcie. Oczywiście należałoby do tego doliczyć jeszcze koszty opracowania urządzenia i systemu operacyjnego czy ewentualnego marketingu, więc rzeczywisty zysk nie będzie aż tak duży. Nie zmienia to faktu, że marża i tak musi być wysoka.

Apple prawdopodobnie wyprodukuje tylko 400-500 tys. egzemplarzy gogli Reality Pro. Tym samym będzie to produkt nie tylko drogi, ale zapewne też trudny do zdobycia. Według plotek w 2025 roku do sklepów ma trafić kolejny, dużo tańszy model.

Źródło zdjęć: hanohiki / Shutterstock.com

Źródło tekstu: XRDailyNews, wccftech