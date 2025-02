Apple szykuje modem C2. To kolejny krok ku niezależności

Nowy modem C2 w drodze

Według wiarygodnego źródła na platformie X, Apple nie zamierza zwalniać tempa i już rozpoczął prace nad modemem oznaczonym jako C4020, który ma być następcą C1. Chociaż szczegóły na temat nowego układu są na razie skąpe, sam fakt, że Apple intensywnie nad nim pracuje, sugeruje, że firma planuje dalszą ekspansję własnych technologii w zakresie łączności mobilnej.

Czy C2 trafi do iPhone’a 17?

Mimo intensywnych prac nad C2, nie jest pewne, czy trafi on do iPhone’ów 17. Wszystko wskazuje na to, że większość modeli tej serii nadal będzie korzystać z modemów Qualcomma. Wyjątkiem może być iPhone 17 Air, który prawdopodobnie otrzyma starszy modem C1.

Rozwój nowych układów komunikacyjnych to proces, który trwa latami, dlatego Apple musi działać szybko, jeśli chce zdążyć przed końcem umowy z Qualcommem. Obecnie firma Apple jest zobowiązana do współpracy z tym dostawcą do 2026 roku. Jeśli nie uda się na czas dopracować nowego modemu, producent iPhone' ow może być zmuszony do przedłużenia tej współpracy.

Jakie ulepszenia przyniesie C2?

Modem C1 był przełomem dla Apple'a, ale nie jest rozwiązaniem idealnym. Pomimo obsługi 5G, nie wspiera on mmWave, czyli technologii wykorzystywanej do najszybszych połączeń 5G w niektórych regionach, w tym w USA. Nawet gigant z Cupertino przyznał, że to dopiero początek jego drogi w rozwoju modemów. Szef działu chipów Apple'a, Johny Srouji, określił C1 jako dopiero pierwszy krok w tej technologicznej rewolucji.

Na tym etapie nie wiadomo, jakie dokładnie zmiany przyniesie C2. Można jednak przypuszczać, że Apple będzie dążyć do poprawy wydajności, niższego zużycia energii oraz pełnej kompatybilności z najnowszymi standardami sieciowymi. Wprowadzenie własnego, w pełni funkcjonalnego modemu pozwoliłoby firmie ograniczyć zależność od Qualcomma, który dostarczał modemy do iPhone’ów od wielu lat.

Przejęcie działu modemów Intela – fundament pod przyszłość

Rozwój własnych modemów przez Apple'a, w tym prace nad C2, nie byłby możliwy bez ogłoszonego w 2019 roku przejęcia większości działu modemów firmy Intel za 1 miliard dolarów. Ten ruch miał strategiczne znaczenie, ponieważ dał firmie z Cupertino dostęp do kluczowych patentów i technologii związanych z łącznością mobilną, a także do zespołu doświadczonych inżynierów, którzy wcześniej pracowali nad modemami LTE i 5G.

Przed tym przejęciem Apple przez lata polegał na modemach Qualcomma, co oznaczało konieczność płacenia wysokich opłat licencyjnych. Kupując dział modemów Intela, gigant uzyskała nie tylko technologię, ale także większy wpływ na globalne standardy telekomunikacyjne, w tym na organizację 3GPP, która ustala zasady dotyczące 5G i przyszłych generacji sieci. Dzięki temu Apple może negocjować lepsze warunki licencyjne i uniezależniać się od Qualcomma w bardziej przemyślany sposób.