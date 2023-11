Apple nie uważał na matematyce. Twierdzi, że 8 > 16

Bob Borcher, wiceprezes Apple ds. marketingu, nie godzi się z krytyką małej ilości pamięci RAM w nowych MacBookach Pro. Sceptykom zarzuca ignorancję.

Przypomnijmy, dokładnie 7 listopada w sklepach pojawiły się nowe komputery MacBook Pro i iMac 24 z procesorami M3. Nie obeszło się jednak bez kontrowersji, a największą z nich stanowi wyposażenie podstawowych wersji tych urządzeń w raptem 8 GB pamięci RAM. Co na to Apple? Przekonuje, że krytycy się nie znają.

Bob Borcher, wiceprezes Apple ds. marketingu, udzielił jednemu z chińskich blogerów obszernego wywiadu, w którym uparcie broni decyzji inżynierów firmy. Jak oświadcza, analizowanie suchych danych liczbowych w przypadku mikroarchitektury M3 jest błędem. Zachęca też, aby wszyscy ci, którzy chcą dany sprzęt krytykować, najpierw z niego skorzystali.

– W rzeczywistości 8 GB w MacBooku Pro na M3 jest prawdopodobnie podobne do 16 GB w innych systemach. Możemy po prostu wykorzystać je znacznie efektywniej – mówi Borcher, zapytany o przyczyny wykorzystania właśnie takiej ilości pamięci operacyjnej w de facto profesjonalnym laptopie.

– Jeśli spojrzeć na surowe dane i możliwości tych systemów, są one naprawdę fenomenalne. W tym przypadku myślę, że ludzie powinni przyjrzeć się możliwościom i specyfikacjom oraz wysłuchać osób, którym ufają, a które miały doświadczenie z naszymi urządzeniami – dodaje. Usiłuje przy tym tłumaczyć poszczególne niuanse techniczne.

Zdaniem przedstawiciela Apple, pamięć nowych MacBooków, dzięki umieszczeniu bezpośrednio na krzemie i nieznanym dotąd algorytmom kompresji, jest „znacznie bardziej efektywna” niż konkurencyjne rozwiązania. Tym samym w jego opinii „nie należy jej porównywać z innymi w sposób liczbowy”.

Czy ktokolwiek w taką narrację uwierzy, to już inna sprawa. Faktem jest, że doświadczony marketingowiec powiedział niniejszym dokładnie to, co powiedzieć musiał. Z drugiej strony w dalszym ciągu to konfiguracje z 8 GB RAM są u szczytu rankingu najlepiej sprzedających się Maców i konsumenci zdają się być nimi usatysfakcjonowani.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bilibili, oprac. własne