Apple szykuje dużą zmianę w MacBookach i to już niedługo

Analityk rynkowy Ming-Chi Kuo przewiduje, że do końca 2024 roku Apple zaprezentuje nowe MacBooki, które wprowadzą dużą zmianę do laptopów z nadgryzionym jabłkiem. Dzięki temu firma z Cupertino będzie miała większą swobodę w budowie urządzeń.

Zdaniem Ming-Chi Kuo Apple planuje laptopy MacBook z ekranami OLED. Dzięki takiej zmianie firma byłaby w stanie trochę zmienić ich formę. Przede wszystkim dlatego, że mogłyby być lżejsze i cieńsze w porównaniu z aktualnymi modelami z matrycami Mini LED. Niestety, na razie nie znamy żadnych szczegółów. Inny ekspert, który również specjalizuje się w Apple — Ross Young — stwierdził niedawno, że ekran OLED otrzyma model 13-calowy.

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.