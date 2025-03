Nowy MacBook Air: M4, błękit i rewolucja w cenie

Nowoczesny design i nowa kolorystyka

M4 – moc, która robi różnicę

Dzięki 10-rdzeniowemu CPU i 10-rdzeniowemu GPU nowy MacBook Air oferuje nawet dwukrotnie wyższą wydajność niż jego poprzednik z układem M2. Dodatkowo, użytkownicy mogą skonfigurować laptop z nawet 32 GB zunifikowanej pamięci RAM , co znacząco zwiększa jego możliwości w zakresie edycji zdjęć, montażu wideo i obsługi wielozadaniowej. Wydajność przy przetwarzaniu AI została potrojona w porównaniu z M2, co pozwala na szybkie wykonywanie operacji takich jak automatyczna poprawa zdjęć czy redukcja szumu w filmach.

Apple Intelligence i macOS Sequoia

Jeszcze lepsza kamera i obsługa wyświetlaczy

Nowa kamera 12 Mpix Center Stage gwarantuje doskonałą jakość obrazu podczas wideokonferencji. Funkcja Centrum uwagi utrzymuje użytkownika w kadrze, a Widok blatu umożliwia jednoczesne pokazywanie siebie i swojego miejsca pracy. Co więcej, MacBook Air obsługuje do dwóch zewnętrznych wyświetlaczy 6K (przy zamkniętej pokrywie), co czyni go idealnym narzędziem dla profesjonalistów pracujących na wielu ekranach jednocześnie.