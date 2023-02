Apple chce, żebyś częściej wymieniał komputer. Ma plan

Apple zamierza wprowadzić drastyczne zmiany w cyklu życia swoich komputerów. Klienci nie nadążą kupować nowych maszyn.

Pojawienie się pierwszych komputerów z procesorem Apple M1 wywołało w branży prawdziwe trzęsienie ziemi. Jak się jednak okazuje, implikacje rezygnacji przez giganta z Cupertino z rozwiązań Intela na rzecz autorskich układów może mieć o wiele dalej idące konsekwencje, niż początkowo zakładaliśmy.

Nowy komputer co roku? Tak widzi to Apple

Tim Millet, projektant układów scalonych Apple, udzielił szerokiego wywiadu dla serwisu TechCrunch. Opowiedział w nim o procesie tworzenia procesorów Apple Silicon oraz planach, jakie firma wiąże ze swoimi nowymi produktami.

W artykule pojawiła się jedna szczególnie interesująca wypowiedź. Jak zwraca uwagę Millet, uniezależnienie się Apple od Intela otwiera producentowi drogę do częstszego odświeżania swojego portfolio komputerów. Mówiąc krótko, nowe Maki mogą wychodzić co roku, tak jak obecnie ma to miejsce w przypadku smartfonów.

Czy rzeczywiście gigant z Cupertino pójdzie tą ścieżką? A jeśli tak, jakie będą tego konsekwencje dla konsumentów? Z jednej strony to dobra wiadomość, bo pośrednio sugeruje szybsze tempo rozwoju całej branży.

Z drugiej rodzi ona jednak pewne obawy o żywotność sprzętu. Skrócony cykl wydawniczy to także ryzyko ograniczonego wsparcia dla kolejnych generacji urządzeń. Wymiana komputera co dwa lata nie jako kaprys, a konieczność? Według czarnego (w każdym razie dla nas) scenariusza tak się to może skończyć.

