Apple żegna Lightning. Teraz wszędzie jest USB-C

Od nowości do reliktu przeszłości

Amerykański gigant jednak nie porzucił złącza Lightninga dobrowolnie. Decydujący wpływ na tę zmianę miały regulacje Unii Europejskiej. W 2022 roku UE ogłosiła, że wszystkie nowe urządzenia mobilne – w tym smartfony, tablety i słuchawki – muszą być wyposażone w port USB-C. Termin ostatecznej zgodności wyznaczono na koniec 2024 roku, ale Apple rozpoczął migrację wcześniej, wprowadzając iPhone’y 15 z portem USB-C już we wrześniu 2023 roku. Warto dodać, że laptopy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do wiosny 2026 roku. Apple ma to już jednak za sobą, ponieważ USB-C od lat jest stosowane w MacBookach.