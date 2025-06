iPhone 17 w odświeżonej odsłonie. Apple wciąż się zastanawia

Apple iPhone 17 w nowej wersji

Chociaż nowe wersje kolorystyczne to coś, co może interesować wiele osób, to jednak ważniejsze są nowości sprzętowe. Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że iPhone 17 i iPhone 17 Air (następca modelu Plus) w końcu mają otrzymać ekrany z odświeżaniem 120 Hz. Niestety, technika ProMotion, która dostosowuje odświeżanie w zależności od wyświetlanych treści, ma pozostać ekskluzywna dla modelu Pro.