Sprzęt

Było 699,99, a jest 299 zł. Media Expert pozamiatało na weekend

Działkowicze już ruszyli robić porządki po zimie, o czym świadczą gęste i gryzące kłęby dymu. I chociaż takich form sprzątania nie popieramy, tak na pewno umili je muzyka dobiegająca z głośnika Bluetooth.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:56
0
Tak się natomiast składa, że do 9 marca w promocji jest AOC O2, czyli naprawdę potężny głośnik Bluetooth. Sprawdzi się on zarówno na działce, jak i podczas plenerowych imprez. Szczególnie że można ze sobą sparować do 100 takich głośników, które mogą grać ze sobą tak, jakby były jednym systemem muzycznym.

AOC O2

Mamy tu do czynienia z naprawdę mocnym zawodnikiem. Jest to 65-watowy głośnik w systemie 2.0. Mimo tak dużej mocy producent deklaruje, że jest on w stanie odtwarzać dźwięk nawet do 24 godzin. Co bardzo istotne w plenerze, niestraszne są mu pył, bród, deszcz, ani nawet ulewa. A i wpadnięcie z pomostu do wody nie powinno zrobić na nim wrażenia, jeśli zanurzy się do 1 metra, na co wskazuje certyfikat IP67. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Mocna bateria rozszerza jego funkcjonalność o opcję powerbanku, dzięki czemu nie będziemy w sytuacji, w której głośnik ma duży zapas mocy, ale źródło dźwięku się rozładowało. Natomiast obecność mikrofonu pozwala na toczenie za jego pomocą rozmów telefonicznych. A wszystko to za jedyne 299 zł

AOC Głośniki bluetooth AOC O2
Źródła zdjęć: AOC