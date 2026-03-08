Było 699,99, a jest 299 zł. Media Expert pozamiatało na weekend

Tak się natomiast składa, że do 9 marca w promocji jest AOC O2, czyli naprawdę potężny głośnik Bluetooth. Sprawdzi się on zarówno na działce, jak i podczas plenerowych imprez. Szczególnie że można ze sobą sparować do 100 takich głośników, które mogą grać ze sobą tak, jakby były jednym systemem muzycznym.

AOC O2

Mamy tu do czynienia z naprawdę mocnym zawodnikiem. Jest to 65-watowy głośnik w systemie 2.0. Mimo tak dużej mocy producent deklaruje, że jest on w stanie odtwarzać dźwięk nawet do 24 godzin. Co bardzo istotne w plenerze, niestraszne są mu pył, bród, deszcz, ani nawet ulewa. A i wpadnięcie z pomostu do wody nie powinno zrobić na nim wrażenia, jeśli zanurzy się do 1 metra, na co wskazuje certyfikat IP67.