Nowy monitor AOC robi wrażenie. To 45-calowy potwór dla graczy

AOC Agon AG455UCX to 45-calowe monstrum dla graczy. Co ciekawe, monitor wcale nie jest tak drogi, jak mogłoby się wydawać.

Firma AOC zaprezentowała nowy monitor dla graczy. Jednak nie jest to standardowy model o przekątnej 24- czy 27-cali z wysokim odświeżaniem. To 45-calowe monstrum w formacie 32:9.

AOC Agon AG455UCX

Ten monitor to AOC Agon AG455UCX. Jest on wyposażony dokładnie w 44,5-calowy ekran VA o rozdzielczości DQHD, czyli 5120 × 1440 pikseli. Jakby tego było mało, to matryca jest zakrzywiona, co w przypadku takiej przekątnej ma sporo sensu. Krzywizna ekranu wynosi 1500R, a do tego producent zapewnia, że kąty widzenia to 178 stopni zarówno w pionie, jak i poziomie.

Pozostałe parametry monitora są takie, jak na gamingowy model przystało. Oferuje między innymi odświeżanie na poziomie 165 Hz oraz 1 ms czasu reakcji (prawdopodobnie między odcieniami szarości, czyli GtG). Monitor jest zgodny z AMD FreeSync. Maksymalna jasność, według oficjalnych parametrów, to 400 nitów. Natomiast typowy kontrast wynosi 2400:1, ale maksymalnie może osiągać 3000:1.

AOC Agon AG455UCX wyposażony jest też w trzy wejścia HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4 oraz złącze USB-C z DP. Do tego ma cztery porty USB 3.2 Gen 1, zintegrowany KVM oraz 5-watowe głośniki. Cena? Zaskakująco niska, bo ma wynieść około 1000 dolarów, czyli mniej więcej 4500 zł. Nie jest to mało, ale jak na 45-calowe monstrum jest całkiem nieźle.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: Tom's Hardware