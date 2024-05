ANBERNIC z nową konsolą. Design z tych zapożyczonych

Mobilne retrokonsole szturmem sięgnęły do kieszeni millenialsów i młodszych miłośników retrogamingu. Kultowy ANBERNIC pokazał właśnie model RG35XXSP o bardzo znajomym designie.

Skokowy wzrost zainteresowania retrokonsolami obserwujemy od czasów pandemii. Do niedawna trudno było znaleźć porządnie działające retrokonsole w cenie mniejszej niż tysiąc złotych, teraz to wydatek często 200-300 zł za bardzo udany sprzęt. Jednym z kluczowych dostawców w tej materii pozostaje od lat ANBERNIC, który właśnie zaprezentował model ANBERNIC RG35XXSP.

To ewidentny ukłon w stronę miłośników Game Boy Advance SP i producent nawet nie bał się bezpośrednio porównać klasyka Nintnendo do własnego produktu:

Według zapowiedzi producenta, moc obliczeniowa konsolki pozwoli na bezproblemową emulację PSP, N64, NDS, DOS, DC, PS1 i ponad 30 innych platform gier retro. Za sprawą wsparcia dla WiFi 5 transfer ROM-ów do pamięci wewnętrznej ma być jeszcze prostszy, a do tego możemy strumieniować gry z PC za pomocą moonlight streaming. Możliwa jest też gra wieloosobowa online w wybrane tytuły, przez co retrokonsolka znacznie wychodzi poza ramy swoich protoplastów.

Wyjście HDMI czy wsparcie dla Bluetooth 4.2 z kolei pozwalają na zmienienie tego maleństwa w konsolę z dużym ekranem i pełnowymiarowym padem.

Patrząc na zakres obsługiwanych gier z konsol, nowa propozycja nie powinna odstraszać nas ceną. To bardziej 300-400 zł niż kwoty powyżej 1000 zł. Start sprzedaży spodziewany jest na koniec maja lub początek czerwca.

Zobacz: Anbernic RG35XX za jedyne 165 złotych

Źródło zdjęć: ANBERNIC, wł