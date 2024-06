Anbernic RG Cube oficjalnie. Retrokonsola z Androidem już do kupienia

Anbernic wprowadził na rynek nową retrokonsolę. Po sukcesie swojego klona GBA SP, RG35XX SP, firma powraca z nowym urządzeniem — RG Cube. Przekonajmy się, czy warto się nim zainteresować.

Plotki o RG Cube krążyły w sieci od kilku tygodni. Widziano liczne zdjęcia przypominające urządzenie Leap Frog z ekranem 1:1, podobnym do tego z RGB30 firmy Powkiddy. Teraz mamy już jedna wideo promocyjne i oficjalną ofertę, można więc zakończyć spekulacje i poznać fakty:

8-kierunkowy D-Pad, niedriftujące drążki z efektem Halla, aktywne chłodzenie, wyjątkowo ergonomiczna obudowa i potężne jak na tę klasę sprzętu podzespoły-jest do czego wzdychać. RG Cube będzie korzystać z procesora Unisoc T820 i 8 GB RAM, podobnie jak RG556. Oto szczegółowa specyfikacja:

Ekran: 3,95-calowy dotykowy IPS, rozdzielczość 720 x 720 pikseli,

Procesor: Unisoc T820,

Grafika: Mali-G57,

RAM: 8GB LPDDR4X,

Pamięć: 128 GB UFS 2.2 z gniazdem na kartę microSD (do 2TB),

Porty: Gniazdo słuchawkowe 3,5mm, USB-C z DisplayPort,

Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0,

Akumulator: 5200 mAh (7 godzin pracy), ładowanie 5V/2A,

Dodatki: Podwójne głośniki, podświetlenie joysticków RGB, joysticki i triggery wykorzystujące efekt Halla, sześciokierunkowy żyroskop, wibracje,

System operacyjny: Android 13,

Kolory: Beżowo-biały, Purpurowy, Szary, Czarny,

Wymiary: 153 x 86 x 18 mm, masa 260 gramów.

Kompatybilne platformy emulacji

Konsola obsługuje gry na Androida (Genshin Impact, Honor of Kings itp.), a także emuluje gry z PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, Dreamcast, Sega Saturn, PS1, NDS, N64, ARCADE, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, MSX, PCE, WSC, PICO8, NGP itp. Daje też dostęp do gry sieciowej, jak i do pobierania gier bezpośrednio na urządzenie za pomocą sieci Wi-Fi.

Ruszyła sprzedaż

Konsola dostępna jest już we wszystkich wariantach kolorystycznych i z różnymi zestawami akcesoriów. Poniżej sprawdzić możecie aktualną promocję w oficjalnym sklepie Anbernica. Warto tam zaglądać co kilka dni, firma często proponuje korzystne rabaty.

