AMD Zen 3 - wydajność o 89% lepsza od oryginalnej architektury Zen

Procesor AMD Ryzen 5000 z architekturą Zen 3 osiągnął wydajność o 89% lepszą niż z oryginalną architekturą Zen. Oznacza to kolosalny krok naprzód producenta i jego umocnienie się na rynku.

AMD Ryzen 5000 korzysta z architektury Zen 3, która jest najnowszym rozwiązaniem technologicznym producenta. Zanim pierwszy Zen pojawił się na rynku, dominował na nim niepodzielnie Intel, którego kolejne generacje procesorów były 5-10% wydajniejsze od poprzedników - Sandy Bridge było ostatnim większym skokiem wydajności. Gdy AMD wypuścił procesory z Zen, stał się mocny rywalem i pokazał, że kolejne generacje mogą znacznie zwiększać wydajność. Zen 2 był lepszy od pierwszego o 13%, zaś Zen 3 był lepszy o Zen 2 o 19%. No i jak zdradzam we wstępie - okazał się aż o 89% lepszy od pierwszego. Potwierdzające to wyniki testów pokazuje strona Gole.de.

Na tym nie koniec - warto dodać, że już w październiku AMD ogłosiło prace nad architekturą Zen 4, która jest przeznaczona dla procesorów z linii Ryzen 6000. Mają być one wykonywane w procesie technologicznym 5 nm. Trzeba będzie na nie jednak nieco poczekać - według harmonogramu producenta zadebiutują na rynku dopiero w 2022 roku. A o ile wydajniejsze będą od obecnych "debeściaków" - to pozostaje póki co zagadką.

Zobacz: AMD Ryzen 5000 w wersji mobilnej - wyciekła specyfikacja

Zobacz: Procesory AMD Ryzen 9 z serii 5000 debiutują w Europie - ile kosztują?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: WCCF Tech