Wielka wpadka AMD. Premiera procesorów opóźniona przez... literówkę

Znamy powód przesunięcia premiery nowych procesorów AMD. Wszystkiemu miała być winna zwykła literówka.

AMD szykuje się do ważnej premiery. Już niedługo do sklepów trafić mają nowe procesory z serii AMD Ryzen 9000. Będą to pierwsze jednostki na bazie architektury Zen 5. W ostatniej chwili producent przesunął jednak datę oficjalnej premiery układów oraz wycofał je z magazynów. Wszystkiemu miała być winna drobna literówka.

AMD ma problem. Literówka w oznaczeniu procesorów

W serwisie Twitter pojawiło się zdjęcie jednego z nowych procesorów. Z informacji nadrukowanych na procesorze można wyczytać, że przedstawia ono model "AMD Ryzen 9 9700X". Jest tylko jeden problem - trzymając się dotychczasowego schematu nazewniczego producenta, "9700X" powinien należeć do rodziny Ryzen 7, a nie Ryzen 9.

The real reason for the Ryzen 9000 delay ....@IanCutress is right. pic.twitter.com/oM6ePWU6WC — HXL (@9550pro) July 28, 2024



Czyżby amerykański producent szykował przetasowania w swoim line-upie procesorów? Niewykluczone, aczkolwiek byłaby to dość zaskakująca decyzja. W świetle ostatnich wydarzeń bardziej prawdopodobne wydaje się, że mamy do czynienia ze zwykłą literówką... a przy okazji powodem, dla którego na nową serię Ryzenów poczekamy kilka tygodni dłużej. Szczególnie, że problem ma dotyczyć nie tylko Ryzenów 7 9700X, a także pozycjonowanego jeszcze niżej modelu Ryzen 5 9600X.

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że ta jedna literówka potencjalnie może kosztować producenta dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dolarów. Problem jest jednak na tyle fundamentalny, że łatwo zrozumieć, dlaczego producent chce zrobić z nim porządek jeszcze zanim nowe układy trafią w ręce klientów.

Zobacz: AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X rozczarowują w testach wydajności

Zobacz: AMD ma problem. Gigant wycofuje wszystkie procesory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: charnsitr / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware