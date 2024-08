Poznaliśmy oficjalne ceny procesorów AMD Ryzen 9000. Jest nieźle

AMD potwierdziło ceny nowych procesorów z serii Ryzen 9000 (Zen 5). Są one tańsze od swoich poprzedników z serii Ryzen 7000.

Od kilku dni w różnych sklepach na całym świecie zaczęły pojawiać się ceny procesorów AMD Ryzen 9000. Dzięki temu mogliśmy spekulować, ile przyjdzie nam zapłacić za nowe układy z architekturą Zen 5. Jednak czas spekulacji dobiegł końcowi, bowiem Czerwoni ujawnili oficjalne ceny.

Ceny procesorów AMD Ryzen 9000

Najważniejsza informacja jest taka, że nowe procesory są trochę tańsze niż ich odpowiedniki poprzedniej generacji. AMD zdecydowało się na drobną obniżkę cen od 20 do maksymalnie 50 dolarów. Dokładne ceny prezentują się następująco (w nawiasie porównanie ceny z serią Ryzen 7000 w dniu premiery):

Ryzen 9 9950X — 649 dolarów (-50 dol.)

— 649 dolarów (-50 dol.) Ryzen 9 9900X — 499 dolarów (-50 dol.)

— 499 dolarów (-50 dol.) Ryzen 7 9700X — 359 dolarów (-40 dol.)

— 359 dolarów (-40 dol.) Ryzen 5 9600X — 279 dolarów (-20 dol.)

Nowe procesory zadebiutują już jutro (8 sierpnia). Tego dnia do sprzedaży trafią dwa najsłabsze modele, czyli Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X. Na dwa najmocniejsze warianty przyjdzie nam poczekać tydzień dłużej, czyli do 15 sierpnia. Dzisiaj też powinny ukazać się pierwsze, niezależne testy nowych CPU, więc dowiemy się, co dokładnie mają do zaoferowania.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech