AMD potwierdza datę premiery nowych procesorów Ryzen 7000

AMD potwierdziło datę premiery nowych procesorów z serii Ryzen 7000. Układy pojawią się w sklepach w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Było wiadomo, że nowe procesory AMD z serii Ryzen 7000 trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku. Plotki mówiły o trzecim kwartale 2022, ale wciąż brakowało oficjalnego potwierdzenia ze strony AMD. To właśnie nastąpiło i to ustami samej prezes firmy Lisy Su.

AMD Ryzen 7000 - potwierdzona data premiery

W trakcie konferencji telefonicznej nt. wyników finansowych w drugim kwartale 2022 roku, Lisa Su, czyli szefowa AMD, potwierdziła, że procesory Ryzen 7000 zadebiutują jeszcze w tym roku. Co więcej, przyznała, że nastąpi to jeszcze w tym kwartale. Oznacza to, że procesory kupimy najpóźniej do końca września.

Co prawda nie znamy dokładnej daty co do dnia, ale według plotek oficjalna prezentacja odbędzie się 15 września. Jeszcze wcześniej, bo być może nawet w tym tygodniu, AMD ma ujawnić informacje na temat płyt głównych z najwyżej pozycjonowanym chipsetem X670E. Mają to być konstrukcje dla najbardziej wymagających użytkowników.

W trakcie tego samego wydarzenia Lisa Su ujawniła, że karty graficzne Radeon RX 7000 zadebiutują jeszcze w tym roku, co prawdopodobnie oznacza czwarty kwartał, czyli okres od października do grudnia.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz