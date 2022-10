Radeon RX 7900 XT to nie jest najmocniejsza karta, jaką szykuje AMD

Na początku listopada AMD zaprezentuje swoje nowe karty graficzne z architekturą RDNA 3. Wśród nich będzie zapewne model Radeon RX 7900 XT, który wcale nie musi być tym najmocniejszym w ofercie Czerwonych.

Już wiemy, że AMD swoje nowe karty graficzne z architekturą RDNA 3 zaprezentuje 3 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego. Możemy podejrzewać, że — podobnie jak NVIDIA — Czerwoni najpierw pokażą kilka najmocniejszych modeli. Wśród nich powinien znaleźć się Radeon RX 7900 XT, który wcale nie musi być tym najmocniejszym w ofercie.

Radeon RX 7900 XT nie będzie topowym modelem

Początkowo karta miała być wyposażona w 24 GB pamięci VRAM, ale według najnowszych informacji AMD zdecydowało się na cięcia. Ostatecznie karta trafi na rynek w wersji z 20 GB pamięci oraz lekko ograniczonym rdzeniem graficznym. Pomimo tego ma to być konkurent dla GeForce'a RTX 4090, więc wydajność powinna być co najmniej porównywalna.

Natomiast najmocniejszym modelem w ofercie AMD będzie prawdopodobnie Radeon RX 7950 XT. Ma on korzystać z w pełni odblokowanego rdzenia Navi 31. Ten zaoferuje aż 12,288 jednostek strumieniujących, czyli 2,4 razy więcej niż w przypadku Navi 21 (5120). Poza tym będzie miał więcej pamięci podręcznej Infinity Cache (192 vs 128 MB), ale też mniejszy rozmiar (308 mm2 vs 520 mm2). Chociaż akurat kwestia rozmiaru jest dyskusyjna, ponieważ 308 mm2 dotyczy tylko GCD. Razem z MCD rdzeń zajmie 533 mm2.

Jednak mowa tutaj o w pełni odblokowanym rdzeniu, który ma być rywalem dla GeForce'a RTX 4090 Ti. Trochę słabszy Radeon RX 7900 XT będzie miał 10,752 rdzenie oraz mniej pamięci Infinity Cache, ale nadal powinien być dużym skokiem wydajnościowym w porównaniu z poprzednią generacją kart graficznych AMD. Szczegóły powinniśmy poznać już 3 listopada.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech