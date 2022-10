Wiemy kiedy AMD pokaże nowe karty graficzne Radeon RX 7000 (RDNA3)

NVIDIA już zaprezentowała nową generację kart graficznych, a przynajmniej trzy modele, z których jeden został już wycofany (mowa o RTX 4080 12 GB). Teraz przyszedł czas na największego konkurenta Zielonych, czyli AMD. Czerwoni właśnie zapowiedzieli swój pokaz modeli RDNA 3.

Prezentacja kart graficznych AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3) odbędzie się za niecałe 2 tygodnie, a dokładnie 3 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję będziemy mogli oglądać na oficjalnym kanale YouTube AMD. W jej trakcie powinniśmy poznać pierwsze modele z architekturą RDNA 3, rekomendowane ceny czy też datę pojawienia się ich w sklepach, bo to prawdopodobnie nastąpi nieco później (mówi się nawet o grudniu).

Gamers, creators, and enthusiasts...



Join us Nov. 3 at 4 p.m. ET for “together we advance_gaming”, a livestream premiere to unveil the next generation of AMD graphics.



🔴Tune in to the AMD YouTube channel and sign up for an email reminder: https://t.co/07S5ZXOv5I pic.twitter.com/853Timt3BU