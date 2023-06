Radeon RX 7800 XT o 13 proc. szybszy? Tak wskazuje symulacja

Jak wydajny będzie Radeon RX 7800 XT? Symulacja sugeruje, że powinniśmy liczyć na wzrost rzędu 13 proc. w porównaniu z modelem RX 6800 XT.

Chociaż firma AMD nie zaprezentowała, ani nawet nie zapowiedziała jeszcze kart graficznych z serii Radeon RX 7800, to możemy być pewni, że w którymś momencie takie modele trafią do sprzedaży. Serwis Igor's Lab pokusił się o ciekawy eksperyment, który ma pokazać, jaką wydajnością może charakteryzować się Radeon RX 7800 XT.

Wydajność Radeona RX 7800 XT

Dziennikarze zdecydowali się zasymulować prawdopodobną wydajność karty graficznej Radeon RX 7800 XT. Wykorzystali do tego model Radeon Pro W7800, który ma rdzeń Navi 31 XT z 70 jednostkami obliczeniowymi, czyli 4480 procesorami strumieniowym oraz 32 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie (556 GB/s przepustowości). Musieli przy tym wprowadzić do niego kilka zmian.

Przede wszystkim w teście ograniczono ilość pamięci VRAM do 16 GB, bo wiadomo, że Radeon RX 7800 XT na pewno nie będzie miał ich aż 32 GB. Poza tym TBP karty zostało dostosowane do poziomu 270 W. Reszta specyfikacji powinna być podobna do tego, co szykuje AMD.

Tak przygotowana karta we wszystkich rozdzielczościach (1080p, 1440p i 2160p) okazał się o zaledwie 3-4 proc. wydajniejsza od modelu RX 6800 XT, co jest pewnego rodzaju rozczarowaniem. Natomiast warto zaznaczyć, że taktowanie Radeona RX 7800 XT powinno być dużo wyższe niż Radeona Pro W7800. Dlatego dziennikarze przewidują, że rzeczywisty wzrost mocy obliczeniowej może wynosić około 13 proc.

Oczywiście tego typu symulacje należy traktować jako pewnego rodzaju ciekawostkę. Trudno na tej podstawie wyrokować o rzeczywistej wydajności Radeona RX 7800 XT.

