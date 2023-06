AMD po cichu pokazało nowe GPU i nikt nie zauważył

Kilkanaście dni temu AMD pokazało nowy układ graficzny Navi 32 i nikt tego nie zauważył.

Do tej pory AMD wprowadziło do sprzedaży dwa układy graficzne: Navi 31 w modelach Radeon RX 7900 oraz Navi 33 w tanim Radeonie RX 7600. Według plotek firma ma szykować jeszcze wersję Navi 32, która powinna trafić między innymi do modeli RX 7800. Okazuje się, że Czerwoni już nawet pokazali układ, ale nikt tego nie zauważył.

AMD pokazuje układ Navi 32

Pod koniec maja serwis Forbes miał okazję przeprowadzić wywiad z prezes AMD — Lisą Su. W trakcie rozmowy wyświetlane były przebitki z różnymi produktami producenta. Okazuje się, że na jednej z nich pojawił się układ graficzny Navi 32, a tak przynajmniej wynika z dostępnych informacji. Skąd to wiemy?

Na zdjęciu wyraźnie widać układ z czterema stosami pamięci Infinity Cache wokół głównego GPU. Według plotek właśnie taką budowę ma mieć Navi 32. Dla porównania Navi 31 ma sześć stosów pamięci, a Navi 33 budowę monolityczną, więc to nie może być żaden z nich.

Zaprezentowany układ ma w całości rozmiar około 350 mm2, z czego 200 mm2 to sam GPU w środku (pomiędzy stosami pamięci). GPU ma oferować 60 jednostek obliczeniowych, co przełoży się na 3840 procesorów strumieniowych. Poza tym GPU ma korzystać z 256-bitowej szyny pamięci. Jak już wspominałem, powinien trafić do modeli Radeon RX 7800, ale nie wiemy, kiedy miałyby one zadebiutować.

