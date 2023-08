Radeon RX 6750 GRE rozczarowuje. Miało być inaczej

Karta graficzna Radeon RX 6750 GRE zapowiadała się bardzo dobrze. Szkoda, że na tym się kończy, bo tak naprawdę model ten rozczarowuje.

Gdy po raz pierwszy pojawiły się plotki o nowej karcie graficznej Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition), to zapowiadała się ona niezwykle ciekawie. Mówiło się o wydajności porównywalnej do GeForce'a RTX 4060 Ti, ale w niższej cenie. Rzeczywistość okazała się trochę mniej optymistyczna.

Radeon RX 6750 GRE

Okazało się, że Radeon RX 6750 GRE to nic innego, jak lekko podkręcony Radeon RX 6700. Karta ma mieć układ Navi 22 z 2304 jednostkami teksturującymi i 10 GB pamięci GDDR6 na 160-bitowej szynie. To identyczna specyfikacja, jak w modelu RX 6700. Jedyna różnica to tak naprawdę trochę wyższe taktowanie, ale nie znamy dokładnych szczegółów.

RX 6750 GRE = Overclocked RX 6700 10GB 🥲 — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) August 24, 2023

Co prawda Radeon RX 6700 wiele nie tracił do GeForce'a RTX 4060 Ti w kwestii wydajności, ale jednak w większości gier wypada od niego zauważalnie gorzej. Tym samym trudno oczekiwać, aby podniesienie taktowania wystarczyło do nadrobienia tych zaległości. Poza tym Radeon RX 6700 GRE, identycznie jak RX 7900 GRE, ma być dostępny głównie w Chinach oraz w gotowych zestawach.

