AMD ujawnia wymagania FSR 3. Bez takich kart się nie obejdzie

AMD podało wymagania sprzętowe do obsługi techniki FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3).

Kilka dni temu AMD nie tylko zaprezentowało dwie nowe karty graficzne — Radeon RX 7800 XT i 7700 XT, ale także nową wersję techniki FidelityFX Super Resolution. FSR 3 wymaga konkretnych kart graficznych do działania. Jakich?

Wymagania FidelityFX Super Resolution 3

FidelityFX Super Resolution, chociaż jest rozwiązaniem konkurencyjnym dla NVIDIA DLSS, to jednak działa trochę inaczej. Przede wszystkim jest to standard otwarty, co oznacza, że można z niego korzystać także na kartach graficznych konkurencyjnych firm, w tym właśnie NVIDII. AMD podało, jakie konkretnie modele będą obsługiwać FS3.

Okazuje się, że do obsługi AMD FSR 3 z generowaniem klatek nie obejdzie się przynajmniej bez kart graficznych Radeon RX 5700 oraz GeForce RTX 20. Jednak Czerwoni rekomendują przede wszystkim modele z serii RX 6000 oraz RTX 30. Na nich rozwiązanie ma sprawdzać się lepiej.

Natomiast wymagania spadają, gdy chcemy korzystać z samego skalowania, bez generowania dodatkowych klatek. W takim wypadku wystarczy Radeon RX 590 lub GeForce GTX 10. Natomiast rekomendowane są Radeony RX 5000 oraz GeForce'y RTX 20.

