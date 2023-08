Ta karta może być hitem. Wydajność RTX 4060 Ti, ale w niższej cenie

AMD szykuje nową kartę graficzną, która ma być konkurencją dla GeForce'a RTX 4060 Ti. Rzecz w tym, że to model poprzedniej generacji.

Z Chin docierają do nas niezwykle ciekawe informacje. Jeśli są prawdziwe, to AMD nie tylko szykuje karty graficzne Radeon RX 7800 oraz RX 7700. Czerwoni mają w zanadrzu jeszcze jeden model, który ma być mocny punktem w segmencie tańszych modeli. Co ciekawe, to konstrukcja poprzedniej generacji.

AMD Radeon RX 6750 GRE

AMD ma szykować kartę graficzną Radeon RX 6750 GRE z architekturą RDNA 2. Z doniesień wynika, że model ten ma być pod względem wydajności konkurencją dla GeForce'a RTX 4060 Ti, którego cena to 399 dolarów, ale w cenie GeForce'a RTX 4060, czyli 299 dolarów. W ten sposób AMD chce zdobyć większy kawałek tortu, który w większości zjada NVIDIA.

Informacje pochodzą od chińskiego bloggera, który potwierdził je w firmie Yeston. To niewielki producent kart graficznych, który działa w Azji. Prawdopodobnie modele Radeon RX 6750 GRE będą produkowane tylko przez zaufanych partnerów AMD.

Rzecz w tym, że inny model z serii GRE (Green Rabbit Edition), czyli Radeon RX 7900 GRE, dostępny jest tylko w Chinach. Poza Państwem Środka znajdziemy go jedynie w gotowych zestawach komputerowych. Nie można wykluczyć, że w przypadku Radeona RX 6750 GRE Czerwoni pójdą tym samym tropem.

Zobacz: NVIDIA zarabia krocie na AI. Marża jest kosmiczna

Zobacz: Nie kupuj nowego procesora czy karty graficznej. Warto poczekać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware