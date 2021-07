AMD Radeon RX 6600 XT będzie miał tylko jeden wentylator

Karta graficzna AMD Radeon RX 6600 XT może być wyposażona w system chłodzenia z pojedynczym wentylatorem. Do sieci wyciekł render tego modelu, który to potwierdza.

Do sieci wyciekł render niezapowiedzianej jeszcze karty graficznej AMD Radeon RX 6600 XT. Według informatora jest to zdjęcie prasowe, przygotowane z myślą o prezentacji nowego modelu. Fotografia wygląda na prawdziwą i jet zgodna z tym, co AMD samo zaprezentowało na konferencji z okazji CES 2021. Wtedy też zobaczyliśmy krótką zapowiedź nowości na pierwszą połowę 2021 roku, wśród których pojawiła się identyczna karta graficzna.

AMD Radeon RX 6600 XT - zdjęcie karty graficznej

Dziwić może fakt, że na renderze Radeon RX 6600 XT wyposażony jest w system chłodzenia z zaledwie jednym wentylatorem. Z rozmiaru można jednak wywnioskować, że jest to model w formie mini-ITX. Być może to standardowa konstrukcja dla serii RX 6600 XT, która powinna charakteryzować się niższą wydajnością niż RTX 3060. Z fotografii nie wynika, jakie złącze zasilania ma ten model, ale wystarczy pobawić się programem graficznym, aby ukazała się pojedyncza, 8-pinowa wtyczka.

Z wcześniejszych plotek wynika, że AMD Radeon RX 6600 XT będzie wyposażony w układ Navi 23 oraz 8 GB pamięci GDDR6. Oznacza to prawdopodobnie 2048 jednostek strumieniowych. Warto przypomnieć, że pierwsze modele pojawiły się już w bazie EEC, więc wkrótce powinna odbyć się oficjalna prezentacja GPU.

Zobacz: Ceny kart graficznych lecą na łeb na szyję. Możemy dziękować Chinom

Zobacz: Karty graficzne NVIDIA RTX sprawdzają się też w pracy filmowców

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, AMD

Źródło tekstu: VideoCardz