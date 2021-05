Karty graficzne AMD Radeon RX 6600/XT - znamy szczegółową specyfikację

Wkrótce AMD powinno zaprezentować nowe karty graficzne dla mniej wymagających graczy - Radeon RX 6600 oraz Radeon RX 6600 XT. Właśnie poznaliśmy ich szczegółową specyfikację.

W ofercie AMD znajdują się w tym momencie tylko cztery karty graficzne z architekturą RDNA 2. Są to Radeony RX 6900 XT, 6800 XT, 6800 oraz 6700 XT. Oferta już teraz jest szeroka, ale cały czas brakuje konstrukcji z tej trochę niższe półki, które w niewygórowanej cenie oferowałyby dobrą wydajność w rozdzielczości Full HD. Właśnie takimi kartami mają być Radeony RX 6600 XT oraz RX 6600, które wkrótce powinny zostać oficjalnie zapowiedziane. Jednak już teraz znamy ich specyfikację.

Radeon RX 6600 - specyfikacja

Z doniesień Igor's Lab wynika, że obie karty będą oparte na układzie Navi 23, który ma mieć powierzchnię chipu wynoszącą 235,76 mm2, przy czym cały układ będzie miał rozmiar 35 × 35 mm. W zależności od modelu i taktowania GPU ma mieć TGP w przedziale od 65 do 95 W. Z kolei taktowanie w boost to 2350 MHz, czyli mniej od wcześniej zapowiadanych 2684 MHz.

Sam układ graficzny przystosowany jest do obsługi maksymalnie 16 GB pamięci GDDR6, ale karty graficzne RX 6600 i RX 6600 XT będą wyposażone w jedynie 8 GB VRAM. Dziwić może też zastosowanie złącza PCI-Express 4.0 x8, a nie x16, ale w przypadku kart z niższe półki cenowej i wydajnościowej jest to w pełni wystarczające. Co prawda nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez AMD, ale obie karty powinny zadebiutować w czerwcu tego roku. Prawdopodobnie wkrótce Czerwoni zapowiedzą konferencję, na której GPU zostaną pokazane. Ceny nowych kart graficznych też nie są znane, ale - patrząc na sytuację na rynku - w sklepach i tak będą przynajmniej dwa razy wyższe.

