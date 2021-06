AMD pracuje nad hybrydowymi procesorami w stylu big.LITTLE

AMD opatentowało budowę procesora hybrydowego, w którym słabsze i energooszczędne rdzenie będą łączyć się z bardziej wydajnymi.

Nie jest tajemnicą, że rynek procesorów x86 przejdzie wkrótce spore zmiany. Od jakiegoś czasu mówi się, że zarówno Intel, jak i AMD zamierzają zaoferować układy hybrydowe, w których dostępne będą dwa rodzaje rdzeni - wydajne i prądożerne oraz słabsze, ale energooszczędne. Tego typu rozwiązanie, chociaż znane już w procesorach ARM jako big.LITTLE, w układach desktopowych byłoby jednak nowością. Czerwoni już złożyli odpowiednie patenty.

Hybrydowe procesory AMD

AMD złożyło wniosek patentowy, w którym opisuje między innymi sposób przekazywania konkretnych zdań do poszczególnych rdzeni procesora. Przełączanie będzie odbywać się w locie, przez co będzie niezauważalne dla użytkowników. Przydzielanie zadań do konkretnych rdzeni ma być uzależnione od kilku czynników, np. wykorzystania pamięci lub konieczności wykorzystania instrukcji dostępnych tylko w mocniejszych rdzeniach. Wniosek patentowy został złożony już w 2019 roku.

W przypadku Intela prawdopodobnie już kolejna generacja procesorów, o nazwie Alder-Lake, wykorzysta budowę hybrydową. W przypadku AMD być może będziemy musieli poczekać trochę dłużej na podobne rozwiązanie. Według plotek hybrydowe układy Czerwonych to dopiero seria Ryzen 8000 z mocnymi rdzeniami Zen 5 oraz energooszczędnymi Zen 4D.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: TechPowerUp