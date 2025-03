Amazfit Bip 6 w Polsce. Jest tani, a funkcje ma jak flagowiec

Szkło hybrydowe 3MK Watch Protection do Redmi Watch 5 Active

Szkło hybrydowe 3MK Watch Protection do Redmi Watch 5 Active

Pasek TECH-PROTECT IconBand do Xiaomi Smart Band 8/8 NFC/9/9 NFC Beżowy

Pasek TECH-PROTECT IconBand do Xiaomi Smart Band 8/8 NFC/9/9 NFC Beżowy

Rewolucyjne zmiany zaszły m.in. w konstrukcji i ekranie zegarka. Dla przypomnienia – poprzedni model Amazfit Bip 5 miał wyświetlacz LCD o przekątnej 1,91 cala, rozdzielczości 320 x 380 i maksymalnej jasności 600 nitów. Nowy Amazfit Bip 6 oferuje wyświetlacz AMOLED 1,97 cala o rozdzielności 390 x 450 , a maksymalna jasność wynosi aż 2000 nitów . Wyższej jakości jest także obudowa. Do produkcji koperty Amazfit Bip 6 wykorzystano stop aluminium oraz wzmocniony włóknem szklanym polimer. Zegarek zapewni wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Amazfit Bip 6 został ponadto wyposażony w sensor biometryczny najnowszej generacji – BioTracker 6.0 (5PD + 2LED). We współpracy z rozbudowanymi algorytmami czujniki wykorzystywane są do monitorowania i analizowania m.in. snu, tętna, zmienności rytmu pracy serca (HRV) oraz poziomu zmęczenia fizycznego i psychicznego (Readiness Score).

Amazfit Bip 6 obsługuje ponad 140 dyscyplin sportowych , w tym HYROX, bieganie i ćwiczenia na siłowni. Miłośnicy wybranych aktywności mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie: spersonalizowane plany treningowe, tworzone przez trenera AI, szczegółowe raporty, które ilustrują aktywowane w trakcie ćwiczeń mięśnie, a także dostęp do bezpłatnych map off-line.

Najnowszy smartwatch jest także wydajniejszy. Na jednym ładowaniu baterii Amazfit Bip 5 pracował do 10 dni, Amazfit Bip 6 – do 14 dni, a z włączonym GPS do 32 godz.