AliExpress szaleje. Za 44 zł każdy kierowca się skusi

Rozdzielacz zapalniczek od Baseusa

Na dodatkowych gniazdach mamy w sumie do dyspozycji nawet do 95 W energii przy napięciu 12 V, czyli po prostu tyle, ile daje gniazdo zapalniczki. Tym samym możemy podłączyć do nich inne urządzenia wymagające zasilania, takie jak zewnętrzny moduł Android Auto, czy kamerkę samochodową. A jednocześnie ładować naszego smartfona z modułu będącego wtyczką tego rozdzielacza. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do niego inną, szybką ładowarkę i z jednego portu ładować smartfona, z innej wtyczki laptopa, a do kolejnej podłączyć jeszcze jakieś inne urządzenie. Wszystko zależy wyłącznie od naszych potrzeb. Wystarczy wydać tylko skromne 43,98 zł, żeby cieszyć się niespotykaną do tej pory swobodą.