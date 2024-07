Kozacka oferta na AliExpress. Anbernic RG35XX za 178 zł

Jeśli myślisz o zakupie retrokonsolki Anbernic RG35XX, to właśnie nadarzyła się ku temu doskonała okazja.

Konsolka Anbernic RG 35XX to sprzęt, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. A jeśli jednak, to zapraszamy do lektury naszej recenzji.

W każdym razie zainteresowanych powinien ucieszyć fakt, że gadżet ten można obecnie kupić w rekordowo niskiej cenie. Dokładnie za 178 zł, w dodatku od razu z wliczoną w cenę wysyłką i kilkoma gratisami.

Przeceniony model jest w białej, szarej lub czarnej wersji kolorystycznej. Zestaw sprzedażowy natomiast, obok samej konsolki i kabla USB-C do jej ładowania, zawiera szkło ochronne na ekran.

Zauważmy, jest to oferta tym bardziej atrakcyjna, że gadżet trafił niedawno do oficjalnej polskiej dystrybucji, gdzie kosztuje... minimum 319 zł. Oczywiście krajowa gwarancja swoje waży, ale dysproporcja i tak jest ogromna.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl