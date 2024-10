AI z serwera do komputera, czyli AMD bije się na TOPS

TOPS to kolejny parametr na który będą się biły współczesne komputery. Ten chociaż jest prosty w percepcji - tak przynajmniej może się wydawać.

TOPS - czyli wydajność w lokalnie przetwarzanej sztucznej inteligencji

Qualcomm dał w swoich Snapdragonach X 45 TOPS, Intel w Core Ultra Mobile dostarcza ich 48. AMD - jak nietrudno się domyślić - musiał dać więcej. Czerwcowe Ryzeny AI 300 przeznaczone dla rynku konsumenckiego zaoferowały 50 TOPS (niezależnie od wariantu), teraz przyszła pora na serię Ryzen AI 300 Pro i... to z grubsza to samo co procesory konsumenckie (gdy chodzi o TOPS), ale z pakietem biznesowych gwarancji i dopakowanym jeszcze mocniej 9 HX Pro 375.

O ile warianty 360 i 370 mają NPU (część procesora odpowiedzialna za uczenie maszynowe) oferujące 50 TOPS dla przetwarzania 8-bitowego, o tyle już wspomniany AMD Ryzen 9 HX Pro 375 dorobił się 55 TOPS.

To najwięcej spośród CPU dedykowanych pod innowacje kręcące się wokół microsoftowego Copilota+, a zarazem znacznie mniej niż potrafią wykręcić dedykowane karty graficzne Nvidia. Nie mieszajmy jednak CPU i GPU.

Czy warto dopłacać do więcej TOPS?

Na tym etapie rozwoju lokalnego przetwarzania generatywnego - nie bardzo. W sensie różnica między 45 a 55 TOPS nie zmieni nam życia. Jednak zaawansowani użytkownicy prawdopodobnie dostrzegą w wybranych operacjach drobne różnice. Pamiętać należy też, że o ile Microsoft daje jasno znać, że do pełnego doświadczenia Copilota+ potrzebuje minimum 40 TOPS, to też są liczni zewnętrzni producenci oprogramowania, którzy mogą skorzystać z większej mocy obliczeniowej.

Podczas prezentacji AMD nie mogło rzecz jasna zabraknąć porównań do wybranych produktów konkurencji. Zgrabnie pominięte zostały przy tym konsumenckie procesory Intela czy Qualcommu, by można było pokazać większe różnice w stosunku do Core Ultra (11 TOPS). Nie mogło się też obyć bez pstryczka w nos Apple’a, bo przecież jego M4 ma zaledwie 38 TOPS i Copilot+ nie zadziała.

Kiedy komputery z Ryzen AI 300 Pro?

Pierwsze laptopy kupić będzie można jeszcze przed tegorocznymi świętami, w przyszłym roku zaś uzupełnią je rozwiązania stacjonarne. W drugiej fali laptopów na 2025 rok pojawią się dodatkowo modele z modemem 5G (AMD nie chciał podać dostawcy modemu na tym etapie).

W kwestii możliwości podłączenia ekranów zewnętrznych, wąskiego gardła ostatnich komputerów pod Copilota czy MacBooków, pojawiła się deklaracja obsługi 3 czy nawet 4 wyświetlaczy. W rozwiązaniach stacjonarnych nie powinno zabraknąć do tego wolnych portów, a w laptopach dla biznesu będzie trzeba skorzystać ze stacji dokujących.

Względem AMD Ryzen Pro 8040 zmieniło się znacznie więcej niż tylko rdzenie NPU

Trzeba oddać AMD, że nie próżnował, nowe układy dla profesjonalistów mają teraz do 12 rdzeni CPU i do 24 wątków, taktowanie do 5,1 GHz, nawet 32 MB pamięci Cache, 16-rdzeniową grafikę na architekturze RDNA 3.5 (Radeon 880M i 890M), a TDP pozostało na zakresie 15-54 W. Proces technologiczny to nadal 4 nm (TSMC), ale czuć już w powietrzu nadchodzące 3 nm, zapowiedziane dla serwerów.

No i ta bateria

Chyba najistotniejsze z użytkowego punktu widzenia jest zarządzanie energią w nowych Ryzenach Pro. Na slajdach wyglądało to spektakularnie i już nie możemy się doczekać pierwszych testów.

Bez doprecyzowania pełnej specyfikacji, AMD obiecał 23 godziny ciągłego oglądania wideo w komputerze z AMD Ryzen AI 9 HX Pro 375. Do tego nawet 9 godzin ciągłego połączenia wideo przez Microsoft Teams. A to wszystko, przypomnijmy, w komputerze, którego wydajność w przetwarzaniu wielordzeniowym jest 1,4x wyższa niż Intel Core Ultra 7 165H vPro (dane z Cinebench 2024 nT).

Zobacz: Najlepszy Copilot+ PC na rynku? Testujemy Asus Zenbook S 16 z Ryzen AI 9 HX 370

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis, AMD