Action zadziwia. Te urządzenia znikają z półek w mgnieniu oka

Oświetlenie panelowe ze zdalnym sterowaniem, marki Baltimore

Decydując się na ten konkretny model, dostajemy do wyboru lampę przednią 4000K i oświetlenie górne RGB: 1200 -1850 lumenów. Bardzo praktyczną cechą urządzenia jest możliwość ściemniania za pomocą pilota zdalnego sterowania. Idealna do salonu, kuchni, a nawet pomieszczeń garażowych. Przyda się wszędzie tam, gdzie chcemy stopniować nastrój oraz zmieniać kolor światła. Pilot działa w odległości do 5 metrów, zatem wystarczająco w większości mieszkań. Umożliwia obsługę lampy bez konieczności wstawania. Jak przekonuje producent, lampa jest także odporna na zachlapanie. Zatem, jeśli nawet potrzebujemy dodatkowego oświetlenia w miejscu wilgotnym, takim jak łazienka, to lampa idealnie się tam nada. Lampa dostępna jest w dwóch wersjach - czarnej i białej. Cena w promocji takiej lampy to 44,90 złotych.