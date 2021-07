Acer podnosi wydajność swoich laptopów zwykłą aktualizacją

Szukacie magicznego programu, który zwiększy wydajność komputera? Takiego niestety nie ma, ale Acer dowodzi, że aktualizacją można poprawić osiągi laptopa z kartą graficzną GeForce RTX 30.

Kilka tygodni temu zadebiutowały pierwsze laptopy z mobilnymi układami graficznymi z serii GeForce RTX 30. Co ważne, NVIDIA wprowadziła aż 28 wariantów GPU, gdzie teoretycznie te same modele różnią się od siebie TGP (Total Graphics Power), czyli mocą, jaką układ może maksymalnie pobierać. To ma bezpośrednie przełożenie na wydajność, przez co w teorii słabsze układy mogą być mocniejsze niż te na papierze mocniejsze. To o tyle ważne, że teraz Acer wprowadził aktualizację do swoich komputerów przenośnych dla graczy, która zwiększa TGP i tym samym poprawia moc obliczeniową układów graficznych.

Acerowi udało się zwiększyć TGP zastosowanych układów graficznych poprzez zwykłą aktualizację BIOS-u. Nowe wersje oprogramowania dostępne są między innymi w modelach Nitro 5, Helios 300, Triton 300 oraz Triton 300 SE. W zależności od wersji GPU maksymalna moc zwiększa się od 5 do aż 15 W. Wyjątek stanowi Acer Helios 300 w wersji PH317-55 z kartą RTX 3060, której TGP rośnie po aktualizacji ze 100 do aż 130 W, czyli w sumie o 30 W. Taka różnica będzie miała duże przełożenie na liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

fot. VideoCardz za ComputerBase.de

W niektórych modelach aktualizacja BIOS-u już jest dostępna, więc zdecydowanie warto ją przeprowadzić. Zwykła zmiana oprogramowania znacząco może wpłynąć na wydajność laptopa i poprawić działanie wielu gier. Niestety w większości przypadków użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ cały czas trwają prace nad stosownymi poprawkami.

