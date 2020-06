Zaczyna się Festiwal Gier Steam

Przez następne kilka dni możemy rozkoszować się bardzo ciekawym wydarzeniem na platformie Steam. Zaczął się bowiem letni Festiwal Gier.

To już trzecia odsłona Festiwalu Gier. Aż do 22 czerwca do godziny 19:00 możemy poruszać się w świecie 900 nadchodzących tytułów, stworzonych przez zespoły z ponad 65 państw. Nie jest to żadna standardowa obniżka cen, tutaj możemy przeglądać wersje demonstracyjne nadchodzących gier, oglądać z nich transmisje i śledzić rozmowy z twórcami. Chodzi tutaj zarówno o wywiady, jak i organizowane specjalnie dla festiwalu wirtualne spotkania. Założenie jest bardzo proste - skoro wielcy branży spotykają się na targach, gdzie mają wszystko jak na dłoni i mogą cieszyć się nowymi grami, czemu nie zwykli fani? Oczywiście ten rok jest inny, ale nie oznacza to, ze ma zabraknąć festiwalu. Nie ma co się martwić, że nie znajdziemy odpowiadającej nam gry. Steam proponuje tytuły z następujących kategorii:

Akcja

Przygodowe

Startegiczne

Symulacje

RPG

Logiczne

Platformowe

Sportowe i wyścigowe

Horror

Powieść wizualna

VR

