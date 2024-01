YouTube gra na nosie użytkowników. To rozwiązanie ci się nie spodoba

YouTube wypowiedział kolejną bitwę użytkownikom blokującym reklamy. Korzystanie z serwisu staje się coraz bardziej irytujące.

YouTube od dobrych kilku miesięcy zaciekle walczy z użytkownikami, którzy blokują reklamy w swoich przeglądarkach. Serwis wprowadził między innymi baner informujący o konieczności wyłączenia AdBlocka, a z czasem także ograniczenie w dziennej liczbie filmów do obejrzenia. Na tym jednak nie koniec.

YouTube spowolnił

Jakiś czas temu informowaliśmy, że YouTube wprowadził też mechanizm, który powoduje dłuższe ładowanie filmu w przypadku osób blokujących reklamy. To najwyraźniej było za mało, bo serwis poszedł o krok, a nawet dwa kroki dalej. YouTube postanowił upartym użytkownikom spowolnić całą stronę.

Wielu użytkowników donosi, że korzystanie z YouTube'a z włączoną wtyczką do blokowania reklam stało się niezwykle irytujące. Cała strona znacząco zwolniła. Wszystko wolno się ładuje i jest mało responsywne. Jest to celowe zagranie Google'a, który określa ten mechanizm mianem "nieoptymalnego wyświetlania". W praktyce ma on imitować lagujący internet.

Jaki jest na to sposób? Na ten moment albo wyłączenie AdBlocka, albo wykupienie YouTube Premium, w którym reklamy nie są wyświetlane. Aktualnie jest to kosz 25,99 zł miesięcznie. YouTube najwyraźniej nie ma zamiaru odpuszczać i zrobi wiele, aby zmusić nas do jednego lub drugiego.

