Twitch w styczniu pobił rekord oglądalności. Obejrzeliśmy 2 mld godzin transmisji

Twitch w styczniu 2021 roku pobił swój rekord oglądalności. Duża w tym zasługa gry Rust, zainteresowanie którą wystrzeliło w zeszłym miesiącu o ponad 1200 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Styczeń 2021 roku był rekordowy dla Twitcha pod względem liczby obejrzanych przez użytkowników godzin. W sumie wszyscy razem spędziliśmy na platformie około 2 mld godzin, co jest wynikiem aż o 117 procent lepszym w porównaniu do stycznia 2019 roku, kiedy to Twitch osiągnął nieco ponad 900 mln obejrzanych godzin. Dużą poprawę w wynikach platformy widać przede wszystkim w marcu, czego powody są dość oczywiste.

Tak dobry wynik to w dużej mierze zasługa gry Rust, która w styczniu cieszyła się ogromną popularnością. Zajęła ona drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych tematyk, tuż za Rozmowami (ang. Just Chatting). Z miesiąca na miesiąc popularność Rusta wzrosła aż o 1226 procent. Kolejne miejsca zajęły takie gry, jak: League of Legends, Escape from Tarkov oraz Fortnite.

Jeśli chodzi o streamerów, to w tym momencie najpopularniejszym twórcą na Twitchu jest xQcOW, którego widzowie oglądali w sumie przez 25 mln godzin. Kolejni streamerzy osiągnęli wyniki poniżej 15 mln godzin, więc jego przewaga jest znacząca. W pierwszej dziesiątce nie ma nikogo z Polski, ale nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Anglojęzyczni twórcy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, mają dużo większą bazę potencjalnych widzów.

Co ciekawe, styczeń 2021 roku był też bardzo dobry dla Facebook Gaming. Platforma streamingowa Facebooka również pobiła swój rekord, bowiem spędziliśmy na niej w sumie 439 mln godzin.

