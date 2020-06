Tidal wprowadził funkcję Contributor Mix. Dzięki niej lepiej poznasz twórczość ulubionych wykonawców

Użytkownicy serwisu streamingowego Tidal zyskali dostęp do nowej funkcji pozwalającej w pełni odkryć twórczość ulubionych artystów. Rozwiązanie o nazwie „Contributor Mix” to playlisty, dzięki którym można poznać dokonania wszystkich autorów, którzy brali udział w powstaniu ulubionych piosenek.

Nowa funkcja Contributor Mix analizuje to, co słucha użytkownik i znajduje utwory zrealizowane przez tego samego producenta lub stworzone przez jednego autora piosenek. Dzięki nowemu miksowi użytkownicy Tidala mogą odkryć inne, nieznane im dotąd nagrania ulubionych muzyków.

Contributor Mix to kolejna z funkcji Tidala, która powstała po to, by wyróżnić każdego autora, który brał udział w powstaniu danego utworu. Wcześniej serwis wprowadził podobne rozwiązanie - interaktywne profile twórców Tidal Credits.

Zestawienia powstające dzięki nowej funkcji mogą obejmować zarówno wielu artystów, jak i różne gatunki np. hip-hop, pop, jazz, rock, soul i R&B. Wszystkie miksy będą zawierać od 25 do 50 najpopularniejszych utworów napisanych lub wyprodukowanych przez danego twórcę. Aby zobaczyć dostępne playlisty Contributor Mix, wystarczy wejść w sekcję Producenci & autorzy na stronie głównej aplikacji Tidal. Są one także dostępne na profilach konkretnych artystów.

Jak przekonują pomysłodawcy funkcji, celem jej wprowadzenia jest umożliwienie subskrybentom łatwego odkrywania nowej muzyki. Contributor Mix ma pogłębiać więzi słuchacza z ulubionymi artystami.

Tidal jest obecnie dostępny w 54 krajach świata. Dysponuje katalogiem ponad 60 milionów utworów i 250 tysięcy wysokiej jakości wideo, a także oryginalnymi serialami, podcastami, i tysiącami playlist. Serwis oferuje dwa rodzaje subskrypcji - Premium oraz HiFi. W tym drugim słuchacze dostają dostęp do utworów w najwyższej jakości dźwięku MQA (Master Quality Authenticated), a także nagrań w technologii Sony’s 360 Reality Audio.

